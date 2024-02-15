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Spor

Rangers, 3 puanı aldı zirveye ortak oldu!

İskoçya Premiership'in 25. haftasında Rangers, misafir ettiği Ross County'i 3-1 yendi ve ligin zirvesine ortak oldu.

15 Şubat 2024 Perşembe 01:40 - Güncelleme:
Rangers, 3 puanı aldı zirveye ortak oldu!
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İskoçya Premiership 25. hafta maçında Rangers ile Ross County karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Rangers 3-1 kazandı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+5'nci dakikada Cyriel Dessers, 90+2'de John Souttar kaydetti. Ross County'nin tek golü 29. dakikada Simon Murray'den geldi.

20 iSABETLİ KURTARIŞ

Konuk ekibin kalecisi George Wickens, karşılaşmayı 20 isabetli kurtarışla tamamladı.

RIDVAN YILMAZ 90 DAKİKA

Rangers'ta oynayan Rıdvan Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

ÜST ÜSTE 6'NCI ZAFER

Bu sonuçla birlikte üst üste altıncı kez kazanan Rangers, puanını 61 yaparak lider Celtic ile puanını eşitledi. Ross County ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Rangers, St. Johnstone deplasmanına gidecek. Ross County, deplasmanda Dundee FC ile karşılaşacak.

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