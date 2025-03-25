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Spor

Rangers açıkladı! Ömür boyu men cezası verildi

Rangers, Fenerbahçe maçında ırkçı pankartı açan taraftarlara ömür boyu men cezası verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi25 Mart 2025 Salı 20:03 - Güncelleme:
Rangers açıkladı! Ömür boyu men cezası verildi
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Rangers, Fenerbahçe maçının ardından UEFA'nın açtığı soruşturmayla ilgili bir açıklama yaptı.

İskoç ekibi, Fenerbahçe maçında açılan bir pankartın UEFA tarafından ırkçı / ayrımcı olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Rangers, Fenerbahçe maçında yaşanan ırkçı ve/veya ayrımcı ifadelerin iki yıl içerisinde bir maçta tekrarlanması durumunda tribün kapatma cezası alacağını ve söz konusu olayın tekrarlanması durumunda saha kapatma cezası alacağını duyurdu.

İskoç temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçında söz konusu ırkçı pankartı açan taraftarların tespit sürecinin devam ettiğini ve söz konusu taraftarlara ömür boyu men cezası verileceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe arasında Ibrox'ta oynanan rövanş maçını Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı. İlk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyetinin ardından uzatma ve penaltılara geçilmiş, Rangers, Fenerbahçe'yi penaltılarda elemişti.

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