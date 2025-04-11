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Spor

Rangers-Athletic Bilbao maçında ilginç anlar: Gol hariç her şey 'var'

Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Rangers ile turnuvanın favorisi Athletic Bilbao arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı. VAR kararları, kırmızı kart ve kaçan penaltıyla mücadele heyecan dolu anlara sahne oldu.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Rangers-Athletic Bilbao maçında ilginç anlar: Gol hariç her şey 'var'
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı.

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Rangers ile bu sezonun favorilerinden Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı. Karşılaşma golsüz tamamlansa da 90 dakika ilginç anlar yaşandı.

Ev sahibi Rangers'ta İskoçya Ligi'nde son oynanan Hibernian maçında alınan sonuçtan dolayı kalede değişim yaşandı. Jack Butland'ın yerine Liam Kelly kaleye geçerken Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, "Yapmak zorunda olduğum en zor şeylerden biri" sözleriyle bu kararı yorumladı.

Maçın 13. dakikasında Rangers'ta Robin Pröpper, Athletic Bilbao'dan Inaki Williams'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ancak VAR incelemesinin ardından kartın rengi kırmızıya döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında eşitlik bozulmadı ve ikinci yarının da büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Mücadelenin 76. dakikasında ise Athletic Bilbao üstünlük golünü buldu. VAR'da yapılan incelemede ilk olarak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından Rangers'ta Dujon Sterling'in pozisyonun başlangıcında topa elle müdahale ettiği tespit edildi.

Athletic Bilbao'nun kazandığı penaltıda oyuna sonradan dahil olan Alex Berenguer topun başına geçti ancak İspanyol oyuncu Rangers kalecisi Liam Kelly'yi geçemedi.

Penaltıya sebep olan Sterling, maçın son bölümünde sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Değişiklik hakkının bitmesi nedeniyle Rangers maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kalırken 12 dakikalık uzatmanın ardından mücadelede 0-0 tamamlandı.

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