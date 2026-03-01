İSTANBUL 9°C / 4°C
1 Mart 2026 Pazar
Rangers-Celtic derbisinde 4 gol var, kazanan yok!

İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

HABER MERKEZİ1 Mart 2026 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Rangers-Celtic derbisinde 4 gol var, kazanan yok!
ABONE OL

İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i konuk etti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta ev sahibi 8 ve 26. dakikalarda Youssef Chermiti'nin attığı gollerle devreye 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Kieran Tierney, Celtic adına farkı 1'e indiren golü attı.

Mücadelenin son anlarında Celtic penaltı kazandı. Celtic'te 90+1'de topun başına geçen Reo Hatate'nin penaltısını kaleci kurtardı. Dönen topta vuruşunu tekrar yapan Hatate'nin vuruşunu kaleci bir kez daha kurtardı. Ancak seken topu tekrardan takip eden Hatate, boş kaleye topu gönderdi ve skoru eşitledi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Rangers bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti ve 2. sırada konumlandı. Bir maçı eksik olan Celtic ise 55 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı.

Premiership'in bir sonraki haftasında Ranges, St. Mirren'e konuk olacak. Celtic ise Aberdeen'e konuk olacak.

