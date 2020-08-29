Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekorunu yakaladı

AA 29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:36 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:36

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) ilk 6 haftasında gol yemeyen Rangers, Celtic'e ait 114 yıllık rekoru egale etti.

Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi.

İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi.

Bu performansıyla Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu.