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Spor

Rangers derbide Celtic'i 2 golle geçti

Rangers, İskoçya Premiership'in 21. haftasında konuk ettiği Celtic'i 2-0 mağlup ederek

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Rangers derbide Celtic'i 2 golle geçti
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İskoçya Premiership'in 21. hafta karşılaşmasında Rangers, Celtic'i ağırladı. Ibrox Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7'de Ianis Hagi, 66'da Robin Pröpper ile 81'de Danilo kaydetti.

Rangers'ta forma giyen Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kalıdı.

Philippe Clement'in ekibi Rangers, bu galibiyetin ardından puanını 39 yaptı. Celtic ise 50 puanda kalarak liderlik koltuğunda kalmaya devam etti.

İskoçya Premiership'in bir sonraki maçında Rangers, Hibernian deplasmanına gidecek. Celtic, St. Mirren'i konuk edecek.

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