3 Eylül 2025 Çarşamba
Rangers efsanesinde dikkat çeken Jose Mourinho yorumu

İskoçya ekibi Rangers'ın efsane isimlerinden Ally McCoist, Fenerbahçe ile yolları ayıran teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin iyi olacağı dile getirdi.

3 Eylül 2025 Çarşamba 16:30
İskoçya ekibi Rangers'ın efsane isimlerinden Ally McCoist, Talksport'a verdiği röportajda Jose Mourinho'yu takımın başında görme istediğini belirtti.

Portekizli teknik adamın renk katacağını belirtirken, "Onu Ibrox'ta görmek isterim. İskoç futbolu için büyük bir haber olur. Hikayeler yaratıyor, fark katıyor. Böyle isimler oyuna renk katar." ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı daha önce Fenerbahçe - Rangers eşleşmesinde İskoç futboluna duyduğu saygıyı dile getirerek, "Celtic ve Rangers çok büyük kulüpler, büyük taraftarları var. İskoç ligi tutkuyla oynanıyor." sözlerini kullanmıştı.

