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Spor

Rangers, Fenerbahçe maçına hazır

İskoç ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Rangers, Fenerbahçe maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek İskoçya'nın Rangers ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

Glasgow Rangers Tesisleri'nde teknik direktör Barry Ferguson yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Rangers, maç için kampa girdi.

Rangers ile Fenerbahçe yarın TSİ 23.00'te Ibrox Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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