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Spor

Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi Espen Eskas için o detay ortaya çıktı! Meğer...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'a seri penaltılar sonucu kaybetti. Ancak maçtan çok karşılaşmanın orta hakemi Norveçli Espen Eskas, verdiği kararlarla müsabakaya damga vurdu. Ayrıca Eskas için o detay da ortaya çıktı.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi Espen Eskas için o detay ortaya çıktı! Meğer...
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a elenen Fenerbahçe'de, maçın VAR ve orta hakemine yönelik tepkiler sürüyor.

Maç boyunca kritik pozisyonlarda çalınmayan düdükler ve devreye girmeyen VAR'ın verdiği kararların yankıları sürerken, maçın orta hakemi Espen Eskas ve VAR hakemi Hollandalı Pol van Boekel için o detaylar da ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN ELENDİĞİ MAÇTA DA GÖREV ALDI

Norveçli Espen Eskas, bu sezon 2 Türk takımının elendiği maçta düdük çaldı.

Eksas daha önce Galatasaray'ın, Young Boys'a sahasında 1-0 kaybettiği ve Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maçın da orta hakemiydi.

Norveçli, son olarak Rangers-Fenerbahçe maçında da görev alırken, sarı lacivertliler turnuvaya veda etti.

VAR HAKEMİNİN YOLU DAHA ÖNCE TÜRKİYE'YE DÜŞTÜ

Maçın orta hakemi Espen Eskas'ın kararlarına ek olarak, Karşılaşmanın Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyonların hiçbirinde orta hakem Eskas'a izleme tavsiyesinde bulunmadı.

Ayrıca Boekel, Türkiye'de de görev aldı. Hollandalı, Galatasaray'ın geçen sezon Konyaspor deplasmanında 3-1 kazandığı maçta ve sarı-kırmızılıların bu sezon 27. haftada Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldiği maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

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