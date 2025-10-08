İSTANBUL 18°C / 13°C
8 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

Rangers için Steven Gerrard iddiası

Sezona kötü başlayan İskoçya ekibi Rangers'ta teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Kulüp yönetminin takımın başına yeniden Steven Gerrard'ı getirmeyi planladığı sürüldü.

8 Ekim 2025 Çarşamba 12:54
Rangers için Steven Gerrard iddiası
İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta kötü gidişat teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi.

Haziran ayında göreve gelen Russel Martin, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Takımın ligde 8. sırada bulunması, yönetimin harekete geçmesine neden oldu.

Sky Sports'un haberine göre Rangers yönetimi, takımın başına yeniden Steven Gerrard'ı getirmeyi düşünüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının muhtemel teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.

GERRARD'IN UNUTULMAZ DÖNEMİ

Steven Gerrard, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018'de Rangers'ta yaşamıştı. İngiliz çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda takımıyla 10 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu kazanmış ve Celtic'in 9 yıllık serisini noktalamıştı.

Şampiyonluk sezonunda 32 maçta mağlup olmayan Rangers, Gerrard yönetiminde 102 puan toplayarak kulüp tarihine geçmişti. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi El-İttifak'ı çalıştıran Gerrard, şu anda boşta bulunuyor.

  • Rangers
  • Steven Gerrard
  • teknik direktör

