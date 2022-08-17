Rangers, PSV Eindhoven ile yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Rangers ile PSV Eindhoven karşılaştı.

Ibrox'ta oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

PSV, karşılaşmanın 37. dakikada Ibrahim Sangare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rangers, bu gole 40. dakikada Antonio Colak'ın golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda öne geçen taraf bu kez Rangers oldu. İskoç temsilcisi, Tom Lawrence ile 71. dakikada durumu 2-1 yaptı. PSV bu gole 7 dakika sonra Armando Obispo ile yanıt verdi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti.

Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmayı yedekler arasında tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.

BODO / GLIMT TEK GOLLE KAZANDI

Öte yandan gecenin bir başka play-off maçında Bodo/Glimt, Dinamo Zagreb'i Amahl Pellegrino'nun 37. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.