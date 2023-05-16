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Spor

Rangers, Rıdvan Yılmaz için kararını verdi!

Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için karar verildi. İskoç ekibi 21 yaşındaki genç savunmacı Rıdvan Yılmaz'ı kadroda tutmak için sezon sonunda Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

16 Mayıs 2023 Salı 18:41 - Güncelleme:
Rangers, Rıdvan Yılmaz için kararını verdi!
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Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer edilen Rıdvan Yılmaz, son dönemde gösterdiği performansla teknik direktör Michael Beale'nin gözüne girdi.

İskoç basınında yer alan habere göre; Rangers yönetimi milli oyuncu ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor.

Haberde yapılan analizde son iki maça 11'de başlayan ve etkili bir performans sergileyen genç sol bekin hocasının gözüne girdiği belirtildi.

Sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Rıdvan için daha çok süre almasıyla etkili performansına yeniden kavuşacağı ifade edildi.

Daha önce Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın başarılı oyuncu ile ilgilendiği yazılıyordu.

Yapılan değerlendirmeler sonrası Beale, genç oyuncunun gelecek sezon da kadroda tutulmasını istediği kaydedildi.

21 yaşındaki milli oyuncu bu sezon 12 maçta forma giydi.

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