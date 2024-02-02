İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4596
  • EURO
    33,1475
  • ALTIN
    2012.38
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rangers, Rıdvan Yılmaz için kararını verdi!
Spor

Rangers, Rıdvan Yılmaz için kararını verdi!

Ara transfer döneminde sol bek çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. Rangers, milli oyuncunun transferi için kararını verdi.

2 Şubat 2024 Cuma 01:14 - Güncelleme:
Rangers, Rıdvan Yılmaz için kararını verdi!
ABONE OL

Angelino'nun ayrılmasının ardından sol bek çalışmalarına hız veren Galatasaray'da listenin başında yer alan isimlerden olan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

RANGERS'TA KALACAK

Daily Record'da yer alan habere göre Rangers'ın, 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz için Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve oyuncuyu kadroda tutmak istediği söylendi.

Haberin detaylarında ise Rangers'ın, 4.5 milyon eurodan taviz vermediği ve bu transferin bu yüzden gerçekleşmediği de iddia edildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Rangers formasıyla 17 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.