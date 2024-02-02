Rangers, Rıdvan Yılmaz için kararını verdi!

Angelino'nun ayrılmasının ardından sol bek çalışmalarına hız veren Galatasaray'da listenin başında yer alan isimlerden olan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

RANGERS'TA KALACAK

Daily Record'da yer alan habere göre Rangers'ın, 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz için Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve oyuncuyu kadroda tutmak istediği söylendi.

Haberin detaylarında ise Rangers'ın, 4.5 milyon eurodan taviz vermediği ve bu transferin bu yüzden gerçekleşmediği de iddia edildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Rangers formasıyla 17 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.