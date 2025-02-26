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Spor

Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson ilk sınavına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan İskoçya ekibi Rangers'ta teknik direktörlüğe getirilen Barry Ferguson, Kilmarnock deplasmanında ilk sınavına çıkacak.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson ilk sınavına çıkıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Rangers, bu kez yeni bir sayfa açacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, St. Mirren karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı. İskoç ekibi, kulübün önemli isimlerinden Barry Ferguson'u geçici olarak takımın başına getirdi.

Bugüne kadar teknik direktörlük kariyerinde üst düzey deneyimi olmayan Ferguson, bu akşam Rangers'ın başında ilk kez sahaya çıkacak.

İskoçya Premiership'te Kilmarnock deplasmanında kritik bir mücadele verecek Rangers, yeni hocasıyla nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu. Sarı-lacivertli teknik heyet, bu maçı yakından takip edecek.

  • RANGERS
  • Barry Ferguson
  • İskoçya Premiership

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