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  • Rangers'ta kriz çıktı! Cyriel Dessers'ten ayrılık sorusuna cevap
Spor

Rangers'ta kriz çıktı! Cyriel Dessers'ten ayrılık sorusuna cevap

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rangers'ta kriz çıktı. İskoç temsilcisi, St.Mirren ile oynadığı maçtan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maç sonu soruları cevaplayan Cyriel Dessers teknik direktör Philippe Clement hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2025 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Rangers'ta kriz çıktı! Cyriel Dessers'ten ayrılık sorusuna cevap
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers'ta kriz yaşanıyor.

İskoç temsilcisi, cumartesi günü sahasında St.Mirren ile oynadığı maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Rangers'ta bir bölüm taraftar, St. Mirren karşısında maç bitmeden stadyumdan ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünü bekleyen taraftarlar ise son düdük sonrası takıma tepki gösterdi.

"BU DURUM ACI VERİCİ"

Rangers'ta Cyriel Dessers, yaşananların ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarların stadyumdan erken ayrılmasıyla ilgili konuşan Dessers, "Evet, bu acı verici ama sanırım bunu anlayabiliyorum. Evimizde oynadığımız son maç çok zordu (Queens Park), Hearts karşısında toparlanmıştık ve bu maçta da toparlandığımızı göstermek istedik. Taraftarlarımıza bir şeyler vermek istedik ama veremedik. Dolayısıyla bu durumu anlayışla karşılıyorum. Artık kenetlenmenin zamanı geldi ve umarım yakın gelecekte taraftarlarımızdan özür dileyecek sonuçlar almayız." diye konuştu.

AYRILIK SORUSUNA CEVAP

Dessers, takımın teknik direktörü Philippe Clement'in geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Benim için bu konu hakkında konuşmak çok zor. Bizim için bütün hafta boyunca bu maça hazırlandı. Hafta boyunca belirli şeyler üzerinde çalıştık ama bunu maçta yeterinde uygulayamadığımızı düşünüyorum. Bu maçta standartlarımızın altındaydık. Genel olarak düşüncem yeterince kendi futbolumuzu oynayamadığımız yönünde. St. Mirren'i yeterinde zorlamadık, onlara yeterinde zor anlar yaşatamadık. Mirren, fırsatları çok iyi kullandı." dedi.

LİDERİN 13 PUAN GERİSİNDE!

İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e kaybeden Rangers, ligde lider Celtic'in 13 puan gerisinde bulunuyor. İskoçya'da lider Celtic'in 69, ikinci sıradaki Rangers'ın ise 56 puanı bulunuyor.

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