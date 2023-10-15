İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rangers'ta Philippe Clement dönemi başladı
Spor

Rangers'ta Philippe Clement dönemi başladı

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevine Philippe Clement'i getirdiğini açıkladı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 19:26 - Güncelleme:
Rangers'ta Philippe Clement dönemi başladı
ABONE OL

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine Philippe Clement getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Belçikalı teknik adamla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu sezon ligde zirve yarışında 8 hafta sonunda ezeli rakibi lider Celtic'in 7 puan gerisinde kalan Rangers'ta İngiliz Michael Beale'in teknik direktörlük görevine, ay başında son verilmişti.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Philippe Clement, daha önce Beveren, Genk, Club Brugge ve Monaco takımlarını çalıştırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.