4 Ekim 2025 Cumartesi
Spor

Rangers'ta Rafa Benitez sesleri

Sezona kötü bir başlangıç yapan İskoç ekibi Rangers'ta teknik direktör Russell Martin ile yolların ayrılması bekleniyor. Yeni teknik patron için en ciddi adayın ise Rafa Benitez olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Celta Vigo'dan ayrıldığından beri boşta olan Rafa Benitez'in, Rangers'ta zor günler geçiren Russell Martin'in yerine aday olabileceği öne sürüldü.

Rafa Benitez, Russell Martin'in zor günler geçirdiği Rangers'ta teknik direktörlük için güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. İspanyol teknik adam, geçtiğimiz yıl Celta Vigo'dan ayrıldığından beri boşta ve ismi sık sık Avrupa'nın farklı kulüpleriyle anılıyor.

Rangers taraftarları, İskoçya Premiership'te alt sıralarda kalan takımlarının başındaki Martin'e sabrını kaybetmiş durumda. Özellikle Şampiyonlar Ligi play-off turunda Club Brugge'e toplamda 9-1 gibi tarihi bir farkla elenerek Avrupa Ligi'ne düşmeleri ve ardından Sturm Graz karşısında alınan mağlubiyetler baskıyı artırdı.

Benitez, geçtiğimiz ay The Telegraph'a yaptığı açıklamada Avrupa futbolunda yeniden görev almak istediğini vurgulamıştı. 65 yaşındaki teknik adam, "Bazen 'efsane' olarak anılmak çok güzel ama zorlayıcı. Elbette yeniden çalışmak istiyorum, özellikle İngiltere ve Avrupa'da. İnsanların işimin bittiğini düşünmesini istemiyorum. Hâlâ gelişmeye devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Rangers yönetiminin önümüzdeki dönemde Martin ile yollarını ayırması halinde, Benitez'in yeniden gündeme gelmesi sürpriz olmayacak. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapan ve Liverpool'a Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran deneyimli teknik adam, İskoçya'da kariyerine yeni bir sayfa açabilir.

