Rangers'ta sürpriz Rıdvan Yılmaz kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Rangers, Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 22 Temmuz'da, ikinci maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak.

Panathinaikos maçları öncesinde Rangers, 25 kişilik kadrosunu resmen duyurdu. Rangers'tan yapılan açıklamaya göre milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinin kadrosuna dahil edilmedi.

Rangers'ın yeni transferlerinden Max Aarons, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Thelo Aasgaard, Lyall Cameron, Djiedi Gassama ve Joe Rothwell kadroda yer aldı.

Rıdvan Yılmaz'a ek olarak sakatlığı bulunan Dujon Sterling ve Rabbi Matondo da kadroya dahil edilmedi. Daha önce Rıdvan Yılmaz'la ilgili çıkan transfer haberlerinde milli futbolcunun Süper Lig'e dönebileceği iddia edilmişti.

Rangers formasıyla Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz sezon 29 maçta süre alırken 2 asist kaydetti.