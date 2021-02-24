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  • Rangers'tan 18 puan fark yiyen Celtic'te Neil Lennon dönemi sona erdi
Spor

Rangers'tan 18 puan fark yiyen Celtic'te Neil Lennon dönemi sona erdi

İskoçya Premier Ligi'nde ezeli rakibi Rangers'ın 18 puan gerisinde kalan Celtic'te, teknik direktör Neil Lennon görevinden ayrıldı.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:08
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İskoçya Premier Lig ekibi Celtic'in teknik direktörü Neil Lennon, istifa etti.

Geçen sezon Celtic'i lig, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Lennon, bu yıl ligin zirvesindeki Rangers'ın 18 puan gerisine düşmeleri sonrası görevini bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adamla yolların ayrıldığı ve yardımcı antrenör John Kennedy'nin geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.

2010-2014 yıllarından sonra 2019'da ikinci kez Celtic'in teknik direktörlüğüne getirilen Lennon, kariyerinde Bolton Wanderers ve Hibernian kulüplerini de çalıştırdı.

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