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Spor

Rangers'tan 5 gollü geri dönüş!

Rangers, İskoçya Ligi'nin 37. haftasında Dundee FC'yi konuk etti.Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 5-2 kazanarak puanını 84'e yükseltti.

14 Mayıs 2024 Salı 23:53 - Güncelleme:
Rangers'tan 5 gollü geri dönüş!
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İskoçya Ligi'nin 37. haftasında Rangers ile Dundee karşı karşıya geldi. Rangers konuk ettiği Dundee'yi geriye düşmesine rağmen 5-2 mağlup etti.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ross McCausland, 52. dakikada Cyriel Dessers, 65. dakikada Todd Cantwell, 84. ve 90+3. dakikalarda Scott Wright, Dundee'nin gollerini 38. dakikada Jordan McGhee ve 40. dakikada Juan Portales kaydetti.

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Rangers bu galibiyetle puanını 84'e yükseltirken, Dundee ise 41 puanda kaldı.

Rangers bir sonraki karşılaşmasında Hearts deplasmanına giderken, Dundee sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak.

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