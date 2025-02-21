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Spor

Rangers'tan Fenerbahçe eşleşmesi için ilk açıklama

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rangers'ta, teknik direktör Philippe Clement açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Rangers'tan Fenerbahçe eşleşmesi için ilk açıklama
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Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendiren Clement, "Çok kaliteli bir takıma ve teknik direktöre karşı heyecan verici bir Avrupa kurası. Futbolcuların çoğunu tanıyorum. Gerçekten iyi bir takım ve bizimki gibi tutkulu taraftarlarla dolu bir stadyumda oynuyorlar." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Clement, "Jose Mourinho, pek çok şey kazandı. Saygı, kazanmakla ilgili ve Mourinho bunu birçok yerde yaptı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.

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