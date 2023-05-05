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Spor

Rangers'tan Ryan Kent açıklaması

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Ryan Kent hakkında kulübü Rangers'tan açıklama geldi.

5 Mayıs 2023 Cuma 17:41 - Güncelleme:
Rangers'tan Ryan Kent açıklaması
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Fenerbahçe'nin anlaştığı yönünde haberler çıkan Ryan Kent için Rangers'tan açıklama geldi. İskoç ekibinin teknik direktörü Michael Beale, Kent için çıkan Fenerbahçe haberlerinin doğru olduğuna inanmadığını söyledi.

Beale, Fenerbahçe-Ryan Kent haberleri için, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Alfredo Morelos ve Ryan Kent birkaç yıldır önemli oyuncular ve bunu kendi aramızda konuştuk. dedi."

Rangers'ta bu sezon 44 maça çıkan 26 yaşındaki Ryan Kent, 3 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu. 2018 yılından bu yana Rangers forması giyen Ryan Kent'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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