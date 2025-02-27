Rangers'tan taraftarlarına ''Ramazan'' uyarısı: Saygılı olun

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, 6 Mart'ta İstanbul'da oynanacak ilk maç için taraftarlarıyla bilgi notu paylaştı. Maç tarihini Ramazan ayına denk geldiğini hatırlatan kulüp yönetimi, "Saygılı olun" uyarısı yaptı
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"Gün ışığında halka açık alanlarda yemek yemekten, su içmekten, sigara içmekten veya sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar hizmet verecektir.
Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik çalmaktan veya dans etmekten kaçının.
Kamusal alanlarda küfür etmekten kaçının.