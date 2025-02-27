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Spor

Rangers'tan taraftarlarına ''Ramazan'' uyarısı: Saygılı olun

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, 6 Mart'ta İstanbul'da oynanacak ilk maç için taraftarlarıyla bilgi notu paylaştı. Maç tarihini Ramazan ayına denk geldiğini hatırlatan kulüp yönetimi, 'Saygılı olun' uyarısı yaptı.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Rangers'tan taraftarlarına ''Ramazan'' uyarısı: Saygılı olun
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, 6 Mart'ta İstanbul'da oynanacak ilk maç için taraftarlarıyla bilgi notu paylaştı. Maç tarihini Ramazan ayına denk geldiğini hatırlatan kulüp yönetimi, "Saygılı olun" uyarısı yaptı

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Gün ışığında halka açık alanlarda yemek yemekten, su içmekten, sigara içmekten veya sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar hizmet verecektir.

Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik çalmaktan veya dans etmekten kaçının.

Kamusal alanlarda küfür etmekten kaçının.

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