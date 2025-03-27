İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,011
  • EURO
    41,2379
  • ALTIN
    3733.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ranieri, Paulo Dybala'nın son durumunu açıkladı
Spor

Ranieri, Paulo Dybala'nın son durumunu açıkladı

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, sakatlanması sonucu bir süre sahalardan uzak kalacak olan takımın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi27 Mart 2025 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Ranieri, Paulo Dybala'nın son durumunu açıkladı
ABONE OL

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, oyuncusu Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.

Ranieri, "Dybala ile konuştum, kendini çok iyi hissediyor ve her şeyin nasıl geliştiğinden memnun. Şimdi sadece beklemesi gerekiyor, acele etmeden. Çapraz bağ sakatlığı olsaydı 6 ay beklerdik ama bu çapraz bağ sakatlığı değil. Daha kısa sürecektir ama ne kadar süreceğini tam olarak bilemeyiz." dedi.

PERFORMANSI

Arjantinli oyuncu, bu sezon Roma ile çıktığı 36 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.