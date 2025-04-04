İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0305
  • EURO
    41,8807
  • ALTIN
    3707.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ranieri'den Zeki Çelik açıklaması

Roma Teknik Direktörü Cladio Ranieri, milli oyuncu Zeki Çelik'in Juventus maçında oynayabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Ranieri'den Zeki Çelik açıklaması
ABONE OL

Serie A ekiplerinden Roma, pazar günü Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Roma Teknik Direktörü Cladio Ranieri, Torino ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi kadrodaki oyuncular hakkında konuştu.

Milli futbolcu Zeki Çelik hakkında açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Juventus oyun felsefesini değiştirdi; daha dikine oynayan ve kararlı bir takım olacaklar. Bunu Genoa maçında zaten gördük, ayrıca Tudor ile bir hafta daha çalışma fırsatları olduğunu da unutmamak gerek. Biz ise iyi durumdayız, Zeki Çelik'in iyileşmesi oldukça sevindirici. Pazar günü Juventus maçında onu kullanabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.