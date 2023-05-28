Raphael Guerreiro'dan Borussia Dortmund'a veda

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, 'Sevgili Borussia Dortmund taraftarı, 7 muhteşem yılın ardından hepinize hüzünle veda etme zamanım geldi. Burada biriktirdiğim anılar, sahada kendimle ilgili çok şey sevdiğimi bilmeme yardımcı oldu. Burada öğrenirken ve gelişirken hep kendim oldum ve bu 7 yıl boyunca taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım. Bazı fantastik oyuncularla oynama şansına sahip oldum. Bu harika stadyumda oynarken aldığım heyecana göre bu veda kesinlikle kariyerimin en zoru. Güvenin bana, bu kulüpte oynama duygusunu asla unutmayacağım. Teşekkür ederim!' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Dortmund'da 36 maça çıkan Guerreiro, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcunun adı transferde Türkiye'den Galatasaray ile anılıyor.