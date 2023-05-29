Raphael Guerreiro'ya sürpriz talip

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu son hafta Bayern Münih'e kaybeden Borussia Dortmund'un Portekizli yıldızı Raphael Guerreiro'ya sürpriz bir talip çıktı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Sky Almanya'da yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Raphael Guerreiro'yu gündemine aldı.

Haberde, birkaç hafta önce Guerreiro'nun menajerleri ile bir görüşme gerçekleştiren Bayern yönetiminin bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle bu transfer üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre ise gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Atletico Madrid, 29 yaşındaki sol bek için harekete geçti.

Atletico Madrid'in, ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve gelecek sezonun bir bölümünü kaçıracak Reinildo Mandava'nın yerine o bölgeyi Raphael Guerreiro ile güçlendirmek istediği belirtildi.

Yaz transfer döneminde fazla bonservis bedeli harcamak istemeyen Atletico Madrid'in, bonservisi elinde bulunan Guerreiro için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 29 yaşındaki sol bek, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 6 gol 14 asist kaydetti.