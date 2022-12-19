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Spor

Raphael Varane: Arjantin'den daha iyi olan takımdık

Dünya Kupası'nın final maçında Arjantin'e penaltılarla yenilen Fransa'da Raphael Varane, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Aralık 2022 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
Raphael Varane: Arjantin'den daha iyi olan takımdık
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2022 Dünya Kupası finalini penaltılar sonucu Arjantin'e kaybeden Fransa'da tecrübeli savunma oyuncusu Raphael Varane, maçın ardından konuştu.

Arjantin'den daha iyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Varane, "Hiç içine giremediğimiz bir maçta beraberliği yakaladık. Karmakarışık bir maçtı. Her şey çok çabuk oldu. Arjantin'den daha iyi olan takımdık, inandık ve kazanmak için çabaladık. Kötü başlayan bir maçı muhteşem bitirmeye çok yakındık. Bu takımda çok fazla karakter, çok fazla yürek var. Penaltılara kadar maçı götürdük ama kazanamadık." dedi.

Raphael Varane, final maçında 113. dakikada yerini Ibrahima Konate'ye bırakmıştı.

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