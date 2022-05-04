Raphael Varane: Kötü bir sezon geçirdiğimizi düşünmüyorum

Manchester United'da Raphael Varane, kötü bir sezon geçirmediklerini ancak daha iyisini yapabilecek bir takım olduklarını söyledi.

Fransız savunma oyuncusu, "Kötü bir sezon geçirdiğimizi düşünmüyorum ama takım olarak gelişip, daha iyisini yapabiliriz. İyi futbolculara sahibiz, savunmada daha iyi olmamız gerekiyor. Bu sezon biraz istikrarsızdık, gelecek sezon daha iyi olabiliriz." dedi.

Oynadıkları maçlarda kontrolü ele alabilecek bir takım olduklarını söyleyen Varane, "Bazen, 20-30 dakika iyi, sonra 10-15 dakika kötü oynuyoruz. Bu şekilde çok puan kaybettik. Eğer bu konuda bir istikrar sağlarsak, gelişebiliriz. Bu konuda takım olarak çalışmamız gerekiyor." dedi.

29 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Eğer iyi bir hazırlık dönemi geçirebilirsek, gelecek sezon tüm kupalar için savaşabiliriz." açıklamasını yaptı.