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Spor

Raphinha: Barcelona için çok daha fazlasını yapmak istiyorum

Katalan devi Barcelona'da bu sezon 21 maçta 16 gol, 10 asist üreten Raphinha, Mallorca maçının ardından konuştu.

4 Aralık 2024 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
Raphinha: Barcelona için çok daha fazlasını yapmak istiyorum
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Barcelona'da Hansi Flick yönetimindeki performansını en çok arttıran isimlerden biri olan Raphinha, skorer kimliğine devam ediyor.

Katalan ekibinde bu sezon 21 maçta süre bulan Raphinha, 16 gol attı ve takım arkadaşlarına 10 kez gol pası verdi.

Barcelona'nın Mallorca ile oynadığı maçta da iki kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en formda dönemindeyim. Durmak istemiyorum ve Barcelona için çok daha fazlasını yapmak istiyorum." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.Barcelona'da Hansi Flick yönetimindeki performansını en çok arttıran isimlerden biri olan Raphinha, skorer kimliğine devam ediyor.

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