İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2037
  • EURO
    53,0001
  • ALTIN
    6656.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Raphinha, Barcelona'dan kopamıyor!

Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Raphinha'nın Suudi Arabistan gelen ilgiye rağmen takımdan ayrılmak istemediği aktarıldı.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Raphinha, Barcelona'dan kopamıyor!
ABONE OL

Barcelona forması giyen Raphinha, takımdan ayrılmak istemiyor.

Özellikle Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Raphinha, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Raphinha'ya olan ilginin farkında olan Barcelona, 29 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Barcelona, gelir elde etmek için oyuncu satmak zorunda olmasına rağmen kanat oyuncularının satışını öncelikli olarak görmüyor.

Barcelona'da bu sezon 31 maçta süre bulan Raphinha, 19 gol attı ve 8 asist yaptı.

Raphinha'nın, Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.