13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
  • Spor
  • Raphinha: Beşincilik benim için Ballon d'Or ateşini yakıt
Spor

Raphinha: Beşincilik benim için Ballon d'Or ateşini yakıt

Katalan ekibi Barcelona'nın başarılı oyuncusu Raphinha verdiği röportajda Ballon d'Or için iddialı konuştu.

13 Kasım 2025 Perşembe 14:40
Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, GQ'ya verdiği röportajda kariyer hedeflerini anlattı.

28 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte Ballon d'Or'u kazanma şansımın gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Futbol döngüler halinde ilerler, bu beşincilik benim için ateşe yakıt," dedi.

Raphinha, takım başarısının önemine vurgu yaparak "Barça ve Brezilya ile kazandıklarım beni daha çok çalışmaya motive ediyor," ifadelerini kullandı. 2022 yazında Leeds'ten 58 milyon avroya transfer olan Raphinha, bu sezon 7 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı.

