Raphinha: Beşincilik benim için Ballon d'Or ateşini yakıt

Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, GQ'ya verdiği röportajda kariyer hedeflerini anlattı.

28 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte Ballon d'Or'u kazanma şansımın gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Futbol döngüler halinde ilerler, bu beşincilik benim için ateşe yakıt," dedi.

Raphinha, takım başarısının önemine vurgu yaparak "Barça ve Brezilya ile kazandıklarım beni daha çok çalışmaya motive ediyor," ifadelerini kullandı. 2022 yazında Leeds'ten 58 milyon avroya transfer olan Raphinha, bu sezon 7 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı.