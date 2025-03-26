Raphinha en zor maçını oynadı: Onu içeri alın

Barcelona'nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Raphinha, Arjantin ile oynanan maçta hem tribünlerden gelen ağır tepkilerle hem de rakip oyuncuların sert müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. Maç öncesinde "Arjantin'i kolayca yeneceğiz, gol de atacağım" şeklindeki iddialı açıklamaları büyük yankı uyandıran Raphinha, bu sözlerinin bedelini ağır ödedi.

"ONU İÇERİ ALIN"

Maç boyunca Arjantinli taraftarlar, "¡Que se meta a Raphinha, la concha de su madre!" (Raphinha'yı içeri alın!) tezahüratlarıyla Brezilyalı yıldıza psikolojik baskı uyguladı. Bu tezahüratlar, özellikle Raphinha'nın topa her dokunuşunda tribünlerden yükseldi ve oyuncunun maç konsantrasyonunu olumsuz etkiledi.

GERGİNLİK BİTMEDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananlar ise gerginliği daha da tırmandırdı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in kasıtlı olarak Raphinha'ya çarpması ve Leandro Paredes'in alaycı hareketleri, Brezilyalı oyuncunun tepki göstermesine neden oldu. Olayların büyümesini engellemek isteyen takım arkadaşları, Raphinha'yı sakinleştirmek için araya girmek zorunda kaldı.