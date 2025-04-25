Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişmeye göre, Al-Hilal, Barcelona forması giyen Raphinha'yı kadrosuna katmak için 200 milyon dolarlık dudak uçuklatan bir teklif hazırladı. Neymar'ın ayrılığı sonrası yeni bir süperstar arayışında olan Suudi kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusunu ideal aday olarak görüyor.

Dış başına göre, Al-Hilal dört yıllık sözleşme kapsamında oyuncuya yaklaşık 1,1 milyar Brezilya reali (200 milyon dolar) teklif etmeye hazır. Ayrıca Barcelona'ya da 100 milyon euro (yaklaşık 652 milyon real) bonservis ödemeyi planlıyorlar.

Bu sezon 49 maçta 30 gol ve 21 asistlik performans sergileyen Raphinha, takımıyla La Liga liderliğine, Copa del Rey finaline ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı. Barcelona, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi süren yıldızla kontrat uzatmak istiyor. Ancak Suudi ekibinin cazip teklifi, karar sürecini zora sokabilir.