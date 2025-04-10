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Spor

Raphinha Messi'nin rekoruna göz kırptı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u 4-0'lık skkorla mağlup eden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Raphinha performansıyla geceye damga vurdu. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezonki katkısıyla Messi'nin 2011/12 sezonundaki 19 puanlık (gol + asist) rekoruna oldukça yaklaştı.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Raphinha Messi'nin rekoruna göz kırptı
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Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u 4-0 gibi net bir skorla geçerken, Raphinha performansıyla geceye damga vurdu. 1 gol ve 2 asist yapan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol katkısı yapan Lionel Messi'nin izinden gidiyor.

TNT Sports'un haberine göre Raphinha, bu sezonki katkısıyla Messi'nin 2011/12 sezonundaki 19 puanlık (gol + asist) rekoruna oldukça yaklaştı. Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi rekoru ise 2013/14 sezonunda Real Madrid formasıyla 22 puana ulaşan Cristiano Ronaldo'ya ait.

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