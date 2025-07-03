Raphinha'dan FIFA'ya tepki: Zorla dayatılan bir turnuva

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde forma giyen Raphinha, 10 Haziran'da Paraguay karşısında son 16 turunda sahadaydı. Barcelona'nın sezon öncesi kampına teknik direktör Hans-Dieter Flick'in çağrısıyla 13 Temmuz'da dönmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Raphinha, "Zorla dayatılan bir turnuvada tatilinizi bırakmak çok zor. Birçok oyuncu dinlenemeyecek, bu kabul edilemez. Üç haftalık tatil kutsaldır," dedi. FIFA'nın kendilerine hiçbir şekilde fikrini sormadığını vurgulayan yıldız, "Sadece gitmemiz gerektiğini söylediler," ifadelerini kullandı.