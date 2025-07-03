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Spor

Raphinha'dan FIFA'ya tepki: Zorla dayatılan bir turnuva

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde forma giyen Raphinha, yoğun fikstürden dolayı oyuncuların dinlenemediğini dile getirdi ve FIFA'ya tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Raphinha'dan FIFA'ya tepki: Zorla dayatılan bir turnuva
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Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde forma giyen Raphinha, 10 Haziran'da Paraguay karşısında son 16 turunda sahadaydı. Barcelona'nın sezon öncesi kampına teknik direktör Hans-Dieter Flick'in çağrısıyla 13 Temmuz'da dönmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Raphinha, "Zorla dayatılan bir turnuvada tatilinizi bırakmak çok zor. Birçok oyuncu dinlenemeyecek, bu kabul edilemez. Üç haftalık tatil kutsaldır," dedi. FIFA'nın kendilerine hiçbir şekilde fikrini sormadığını vurgulayan yıldız, "Sadece gitmemiz gerektiğini söylediler," ifadelerini kullandı.

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