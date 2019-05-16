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Rapid Wien Sportif Direktörü Fredy Bickel: Ben Mert Müldür'ü satmayı düşünmüyorum

Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasında yer alan Rapid Wien'in 20 yaşındaki ismi Mert Müldür konusunda resmi açıklama geldi.

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Mircea Lucescu'nun A Mili Takım'a davet ettiği gençlerden biri olan ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan gurbetçi oyuncu Mert Müldür için Rapid Wien'den transfer açıklaması geldi.

Rapid Wien Sportif Direktörü Fredy Bickel, Beşiktaş haberlerinin üzerine oyuncuyu takımda tutacaklarını kaydetti ve, "1 yıl daha kalacak, biz böyle konuştuk. Ben Mert Müldür'ü satmayı düşünmüyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK TAKIMLARINDAN İLGİ VAR"

Menajeri Max Hagmayr ise, Türkiye'den talipler olduğunu söylerken, "Türkiye'nin büyük takımlarından bir ilgi var ancak henüz daha fazlası yok" ifadelerini kullandı.

Asıl mevkisi defansın sağı olmasına rağmen, savunmada her bölgede oynayabilen Mert Müldür, A Milli Takım formasını da 2 kez giydi. Bu sezon Rapid Wien'de 36 maçta 2503 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora da katkıda bulundu.

(Sporx)

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