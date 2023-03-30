Rachid Ghezzal'den Fenerbahçe derbisi mesajı

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Cezayirli oyuncu, "Hafta sonu çok önemli bir maça çıkacağız. Derbiler her zaman önemlidir. Kulüp, oyuncular ve taraftarlar için her zaman büyük öneme sahiptir. Bu maçta tabi yüzde yüzümüzü vereceğiz. Sakatlıktan döndükten beri iyiye gidiyorum, form grafiğim yükseliyor. Kendimi iyi hissediyorum, umuyorum hafta sonu yüzde yüz şekilde elimden geleni vereceğim." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların deplasmana götürülmemesine üzüldüklerini dile getiren Ghezzal, "Taraftarların deplasmanda bizlerle beraber olmaması kötü bir şey. Sanıyorum güvenlikten dolayı ama biz yine elimizden geleni yapıp 3 puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş ile çok iyi bir iletişime sahip olduklarını vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Hocamız sürekli bana durumumu soruyor. İlişkimiz gerçekten iyi. Zor bir sezon oluyor, uzun bir sakatlıktan döndüm. Sezonun bitmesine 9-10 maç var. Kalan maçlarda gerçek seviyeme yaklaşmayı, ulaşmayı hedefliyorum. Gerçek Ghezzal'ı göstermek için çabalayacağım. Takımımıza sezon bitene kadar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım."

Büyük bir operasyondan çıktığını ve hafta hafta iyiye gittiğini aktaran Ghezzal, doğru bir karar verdiğini düşündüğünü ifade etti.

Herkesin ortak hedefinin takıma fayda sağlamak olduğunun altını çizen Ghezzal, "Şu anda biz Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı kovalar durumda. Elimizden geleni yapacağız. Matematiksel olarak işler nereye gidiyor onu göreceğiz." dedi.

Kariyerinin başında benzer bir sakatlık geçirdiğini de ifade eden Ghezzal, sakatlığını tamamen atlattığını ve bu konunun geride kaldığını belirtti.

Sakatlık ya da hastalık sonucunda sahadan uzak kalmayı, futbolcunun başına gelebilecek en kötü durum olarak tanımlayan Ghezzal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe, Galatasaray maçları yani derbi maçlar genel olarak önemlidir. Matematiksel olarak lig tablosunda onları yakalama fırsatınız olmasa dahi bu maçlar taraftarlara mutluluk ve öz güven vermek için bir sebeptir. Bu tarz maçları bizler futbolcular oynamayı çok severiz, bu yüzden buralardayız. Zor bir maç bizi bekliyor. İyi bir takım ve iyi oyunculara karşı oynayacağız ama galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Başka bir şey aklımızda yok. 3 puan alıp sezonun geri kalanı için öz güven yakalamış olacağız. Hedefimiz puanlar kazanmak. İç sahada bu sezon önemli maçları kazanamadık. Bu hafta sonu taraftarlara 3 puan armağan edeceğiz."