Rashford, Galatasaray maçında yok!

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a konuk olan Manchester United'da Marcus Rashford, kırmızı kart gördü.

İngiliz futbolcu, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

İkili mücadelede rakibinin ayağına basan İngiliz yıldız, VAR incelemesinin ardından 42. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kırmızım kartla birlikte Rashford, Galatasaray ile oyanayacakları Şampiyonlar Ligi maçında cezalı duruma düşmüş oldu.

Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım'da karşı karşıya gelecek.

Rashford'un Kopenhag deplasmanında kırmızı kart gördüğü an

KOPENHAG GERİ DÖNDÜ

Manchester United'ın kırmızı kart görmesi ile birlikte Kopenhag da müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk yarı bitmeden 45. dakikada Elyounoussi ve 45+9. dakikada Gonçalves'in golleriyle Danimarka ekibi maça dengeyi getirdi.