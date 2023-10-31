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Spor

Rashford'dan taraftarı kızdıran hareket!

Premier Lig'de oynadıkları son maçta Manchester City karşısında ağır bir mağlubiyet alan Manchester United'ın oyuncularından Marcus Rashford'un Ada basınında çıkan haberde maçın ardından geç saate kadar eğlendiği bilgisi taraftarı kızdırmış durumda. İngiliz yıldızın rahat tavırları büyük tepki topladı.

31 Ekim 2023 Salı 16:46 - Güncelleme:
Rashford'dan taraftarı kızdıran hareket!
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Sezona iyi başlamayan Manchester United'da her geçen gün gündem olan bir olay yaşanıyor.

"Kırmızı Şeytanlar"ın derbide City'ye kaybetmeleri eleştiri oklarını takımın üzerinde tutarken, United'ın yıldızı Rashford'dan olay yaratan bir hareket geldi.

GEÇ SAATLERE KADAR PARTİ

The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz oyuncunun, derbi mağlubiyeti sonrası geç saatlere kadar süren bir gece kulübünde partiye katıldığı öğrenildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Yıldız oyuncunun bu hareketinin eleştirileri daha çok arttırdığı aktarıldı. Oyuncu bir sonraki gün yapılan antrenmana geç kalmasa da, mağlubiyet sonrası oyuncuların rahat tavırları taraftarları iyice kızdırdı.

Geçtiğimiz hafta Manchester derbisinde City, United'ı 3-0 mağlup etmişti.

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