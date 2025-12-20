İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rashica: 3 puanı aldığımız için mutluyum
Spor

Rashica: 3 puanı aldığımız için mutluyum

Çaykur Rizespor maçında galibiyet golünü atan Milot Rashica, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, reaksiyon göstermelerinin önemli olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
Rashica: 3 puanı aldığımız için mutluyum
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın galibiyet golünü atan Milot Rashica, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"REAKSİYON GÖSTERMEMİZ ÖNEMLİYDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Rashica, "3 puanı aldığımız için mutluyum. Reaksiyonu göstermemiz önemliydi. Mükemmel oynamamış olsak da hücum oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor. Daha çok gol atsak daha iyi olur. Taraftarımıza mücadele ettiğimizi, geliştiğimizi göstermek istedik." dedi.

"FORVET OYNAMAYA ALIŞKINIM"

Açıklamalarına devam eden Kosovalı futbolcu, "Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol içi ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvet oynamak, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım." ifadelerini kullandı.

  • Milot Rashica
  • galibiyet golü
  • reaksiyon gösterme

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.