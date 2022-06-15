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  • Rasmus Ankersen, Göztepe'ye yabancı teknik direktör getirecek
Spor

Rasmus Ankersen, Göztepe'ye yabancı teknik direktör getirecek

Göztepe'nin yeni sahibi olması beklenen Rasmus Ankersen, sarı kırmızılı takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek istiyor. Ankersen, 1. Lig'deki 'yabancı teknik direktör yasağı' engelini ise yerli bir teknik adamın lisansını kullanarak çözmek amacında.

DHA15 Haziran 2022 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devralmaya hazırlanan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, dün Gürsel Aksel Stadı'nda Türkiye-Litvanya maçını izledi. Kulübün kuruluşunun 97. yılında İzmir'de olan Ankersen, Mehmet Sepil'le birlikte özel locadan müsabakayı takip etti. Ankersen'i stadyumda gören taraftarlar da büyük bir heyecan yaşadı. Göztepe'ye gönül veren futbolseverler 39 yaşındaki Danimarkalı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Günlerdir İzmir'de olan Ankersen'in kafasındaki projeler de ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle teknik adam sorunu çözmeye çalışan kurmaylar, Hüseyin Eroğlu, Fuat Çapa, Tamer Tuna, Turgay Altay ve Naci Şensoy'la görüştü. Rasmus Ankersen'in ise takımı yabancı çalıştırıcılara emanet etmek istediği kaydedildi. Ancak 1. Lig'de yabancı teknik direktörler kurallar gereği görev alamazken, Ankersen'in yerli bir teknik adamın lisansını kullanıp takımı ise hafta içinde yabancı ekibin çalıştırmasını istediği kaydedildi.

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