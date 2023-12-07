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Spor

Rasmus Falk: Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Kopenhag kötü gidişatını sürdürüyor. Alınan son yenilgi ardından takım kaptanı Rasmus Falk'tan açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Rasmus Falk: Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag'ta kaptan Rasmus Falk'tan flaş bir itiraf geldi.

Üst üste alınan kötü sonuçlarla düşüşe geçen Kopenhag'da kaptan Rasmus Falk, "Bize bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten çok kötü oynuyoruz. Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kopenhag ile Galatasaray, A Grubu'nun 6. hafta maçında 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım, Parken'de ev sahibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmaya çalışacak.

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