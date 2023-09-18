Rasmus Falk: İyi takım olduğumuzu göstereceğiz

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Karşılaşacağımız takımlara saygı duyuyoruz. Bizden daha yüksek seviyede olabilirler -en azından ikisi- ancak maçlarda iyi takım olduğumuzu gösterebileceğimiz anlar olacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.

Falk ayrıca,"Birçok şeyi tecrübe etmiş çok sayıda oyuncumuz var. Uzun süredir bir arada olan bir grubuz ve aramıza kaliteli yeni isimler kattık. Büyük maçların tadını çıkarmalıyız ama aynı zamanda sonuca da gitmeliyiz" diye konuştu.

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray ile birlikte yer alıyor.

Danimarka ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.