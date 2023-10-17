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Spor

Rasmus Hojlund: Umarım Haaland'ın seviyesine çıkarım

Manchester United'ın genç santrforu Rasmus Hojlund, Erling Haaland'ın en iyisi olduğunu söyledi.

17 Ekim 2023 Salı 18:35 - Güncelleme:
Rasmus Hojlund: Umarım Haaland'ın seviyesine çıkarım
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Manchester United'ın geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rasmus Hojlund açıklamalarda bulundu.

Erling Haaland'ın şu anda en iyi santrfor olduğunu söyleyen Rasmus Hojlund, "Umarım bir gün onun seviyesine ulaşabilirim ama şu anda bunun için çok erken olduğunu düşünüyorum. Erling, en iyi futbolcu olmasa da, her halükarda dünyanın en iyi forveti. Gerçekten onunla karşılaştırılmak istemiyorum ama umarım bir gün onun seviyesine ulaşabilirim.Kim bilir? Henüz 20 yaşındayım. Bakalım her şey nasıl gelişecek." ifadelerini kullandı.

8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 8 resmi maça çıkan Rasmus Hojlund bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı sağladı.

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