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Spor

Raul Jimenez, Türkiye'ye geliyor! Süper Lig ekibi işi bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bomba bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Raul Jimenez'i kadrosuna katmaya hazırlanan Adana Demirspor, Wolverhampton ile el sıkıştı. İşte detaylar...

Sabah12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Raul Jimenez, Türkiye'ye geliyor! Süper Lig ekibi işi bitirdi
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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan ve ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor, üç kulvarda da yarışacağı için iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Stoper, orta saha ve forvet transferi düşünen mavi-şimşekler, santrforda ses getirecek imza için rotayı İngiltere'ye çevirdi.

GÖRÜŞMELERDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKTI

Adana Demirspor, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'un Meksikalı golcüsü Raul Jimenez'i radarına aldı. Meksikalı oyuncu için kulübü Wolves ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı.

İMZA AN MESELESİ

İngilizlerle el sıkışılırken, teknik direktör Kluivert'ın de devreye girip Jimenez'le görüşmesi sonucunda süreç hızlandı. Tüm şartların zorlandığı 32 yaşındaki yıldız golcüden de olumlu yanıt alındığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

38 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Wolverhampton'la sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon forma giydiği 20 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Jimenez, 2019'da Benfica'dan 38 milyon euro'ya Wolves'a transfer oldu.

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