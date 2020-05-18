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Spor

Ravil Tagir yurt dışına transfer olacak

TFF 1'inci Lig'in en değerli oyuncusu olarak gösterilip adı birçok kulüple anılan Altınordulu genç stoper Ravil Tagir'in kırmızı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini büyük ihtimalle yurt dışında sürdüreceği belirtildi.

DHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:12 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:12
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Bu sezon 1'inci Lig'de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan ve 17 yaşına 6 Mayıs'ta giren savunma oyuncusu için son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı. Ahıska Türkü olan Ravil Tagir'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventus ve İnter, Almanya'dan ise Borussia Dortmund'un talip olduğu öğrenildi.

Altınordu'da A takımın vazgeçilmezi olan genç defans oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilirken, İzmir temsilcisinin Ravil'i Avrupa'ya göndermeyi planladığı kaydedildi. Altınordu, daha önce altyapısında yetişen Barış Alıcı ve Berke Özer'i transfer edip oynatmayarak başka kulüplere kiralık gönderen Fenerbahçe'ye bu kez oyuncu vermeye sıcak bakmıyor. 

Kırmızı-lacivertlilerin Ravil için 3 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Ravil'in Avrupa'ya transferi gerçekleşse bile futbolcu yurt dışında oynamak için 18 yaşını doldurmayı bekleyecek. 

Son yıllarda yaptığı altyapı atılımı ve yetiştirici kimliğiyle dikkat çeken Altınordu'nun bünyesinden çıkan A milli yıldızlardan Cengiz Ünder, İtalya'da Roma, Çağlar Söyüncü ise İngiltere'de Leicester City forması giyiyor.

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