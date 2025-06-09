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Spor

Rayan Cherki adım adım Manchester City'e

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Manchester City, Lyon forması giyen Rayan Cherki ile anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Rayan Cherki adım adım Manchester City'e
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Olympique Lyon yönetimi, Manchester City ile Rayan Cherki'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar, City'nin ilk 22.5 milyon Euro'luk teklifini geliştirmesi sonrası el sıkıştı. Transferin bonservis bedeli açıklanmazken, iki tarafın da tatmin olduğu öğrenildi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, ABD'de başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Cherki'yi kadroda görmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

Tüm detayların netleşmesinin ardından Rayan Cherki'nin, Manchester City ile 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşmeyi kısa süre içinde imzalaması bekleniyor.

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