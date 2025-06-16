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Spor

Rayan Cherki: Bu kez onları bitireceğim

Manchester City'nin yeni yıldızı Rayan Cherki, Lyon formasıyla yaşadığı Avrupa Ligi travmasının intikamını almak için Manchester United maçını iple çekiyor.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Rayan Cherki: Bu kez onları bitireceğim
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Manchester City'nin yeni transferi Rayan Cherki, eski takımı Lyon ile yaşadığı Avrupa Ligi travmasının intikamını almak için Manchester United'a karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyor.

Fransız futbolcu ve Lyon, Nisan ayında Old Trafford'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında, uzatmalarda 4-2'lik üstünlüğünü koruyamayarak büyük bir yıkım yaşamıştı. Mücadelenin son dakikalarında gelen gollerle Manchester United, sahadan 5-4 galip ayrılmış ve toplamda 7-6'lık skorla yarı finale yükselmişti.

Her iki maçta da gol atan Cherki'nin, United deplasmanında attığı gol sonrası ev sahibi taraftarlara dönerek yaptığı cüretkâr sevinç hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

21 yaşındaki genç yıldız, Lyon'dan Manchester City'ye 30.45 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olmuştu. BBC Sport'a verdiği röportajda yaşananları gülerek hatırlayan Cherki, Manchester United'a karşı rövanşı almak için sabırsızlandığını açıkça dile getirdi.

"BU KEZ ONLARI BİTİRECEĞİM"

"Ben bir Lyonluyum. Manchester United'ın Lyon'a karşı kazandığı o maçı hiç sevmedim," diyen Cherki, "Şimdi o maç için bekliyorum... Bu kez onları bitireceğim," ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM TÜM MAÇLARI KAZANMAK"

"Hedefim tüm maçları kazanmak," diyerek iddiasını sürdüren Fransız yıldız, yeni sezonda City formasıyla tüm kupaları kazanmak istiyor.

Rayan Cherki ve Manchester City, 2025-26 sezonunda Manchester United ile ne zaman karşılaşacaklarını Çarşamba günü açıklanacak Premier Lig fikstürleriyle öğrenecek.

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