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Spor

Rayan Cherki maç sonu ayrılığı duyurdu

Fransız ekibi Lyon'un 21 yaşındaki genç yıldızı Rayan Cherki sezon sonunda takımdan ayrılacağını Angers ile oynanan maçın ardından duyurdu.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 13:25 - Güncelleme:
Rayan Cherki maç sonu ayrılığı duyurdu
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Fransa Ligue 1'de sezonun son haftasında Lyon, evinde konuk ettiği Angers'i 2-0 mağlup etti. Lyon'un yıldız oyuncusu Rayan Cherki, karşılaşmanın ardından gözyaşları içinde takımına veda etti.

Maç sonrası basın mensuplarına verdiği röportajda Fransız takımındaki son maçına çıktığını itiraf eden Cherki neden gözyaşı döktüğünü ise şu sözlerle açıkladı:

"Gözyaşlarımda 14 yıllık tutku, 14 yıllık sıkı çalışma, 14 yıllık kararlılık vardı. Geldiğim yerde iyileşebilecek çok az insan vardır. Kendimle çok gurur duyuyorum. Taraftara bir sözüm var: Geleceğin gençlerini kollarınızın altına alın, onlar sizin sayenizde kulübe iz bırakmak isteyeceklerdir. Ne olursa olsun geri döneceğim."

Fransız kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki kanat hücumcusu, geçen yaz çalkantılı bir transfer dönemi geçirdiğini hatırlatarak "Lyon'la son maçımdı sanırım ama temkinliyim çünkü geçen yaz neler yaşadığımı biliyorum. Rüzgarın beni nereye götüreceğini göreceğim, Lyon'da yaptıklarımdan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bu sezon 44 maça çıkan Cherki 12 kez fileleri havalandırırken, 20 asist yaptı. Zaman zaman Süper Lig kulüpleriyle de adı anılan Fransız yetenek, birçok Avrupa takımının da transfer listesinde yer alıyor.

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